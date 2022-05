POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (08.05.2022) einen 26 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Stammheimer Straße einen 21-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der 21-Jährige, der sich zuvor in einem Club an der Stammheimer Straße aufgehalten haben soll, wandte ...

