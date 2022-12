Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat eine 54 Jahre alte Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Uracher Straße erlitten. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge wollte die Frau gegen acht Uhr im Bereich einer dortigen Bushaltestelle offenbar die Fahrbahn überqueren. Dabei soll sie zwischen in Richtung B28 stehenden Fahrzeugen hindurch auf die Fahrspur in Richtung Dettingen getreten sein, wo es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 28-Jährigen kam. Die 54-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Unfallstelle konnte kurz vor 11.30 Uhr wieder freigegeben werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu den Verkehrsverhältnissen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (rn)

Wendlingen (ES): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Dienstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kirchstraße geführt. Gegen zehn Uhr bemerkte die Lenkerin eines VW Golf während der Fahrt Rauch und hielt daraufhin an. Kurze Zeit später begann der Wagen offenbar im Motorraum zu brennen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Auto in Vollbrand. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten angerückt war, löschte den Golf, an dem zwischenzeitlich auch die Scheiben und Reifen geplatzt waren. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdient war vorsorglich mit drei Fahrzeugen vor Ort. Der entstandene Sachschaden an dem VW, der abgeschleppt werden musste, kann noch nicht beziffert werden. Im Zuge des Einsatzes mussten die Kirch- und die Hauptstraße bis etwa elf Uhr gesperrt werden. (rn)

Nürtingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagvormittag auf der L1205. Ein 86-Jähriger befuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Daihatsu die Landesstraße von Hardt in Richtung Oberensingen. Dabei verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 58-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Daihatsu. Der Mercedes wurde nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam in der Böschung zum Stehen. Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes wurde der 86-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L1205 zwischen der Einmündung zur L1185 und Hardt bis etwa 12.45 Uhr gesperrt. (rn)

