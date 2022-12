Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchter Einbruch; Verkehrsunfälle

Metzingen (RT): Einbrecher unterwegs

Die Alarmanlage eines Wohnhauses im Stauferweg hat das Gebäude am Dienstagnachmittag vor einem Einbruch bewahrt. Kurz vor 17.30 Uhr machte sich offenbar ein Krimineller an der Terrassentür zu schaffen, worauf die Anlage auslöste. Hierauf ergriff der Täter unerkannt die Flucht. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Kohlberg (ES): Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Frontalkollision im Begegnungsverkehr hat sich am Dienstagmorgen auf der K 1210 ereignet. Gegen 8.15 Uhr befuhr eine 56 Jahre alte Frau mit einem BMW die Kreisstraße von Kappishäusern herkommend in Richtung Kohlberg. Im Kurvenbereich auf Höhe eines Wanderparkplatzes geriet der Wagen auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge kollidierte er auf der Gegenfahrspur frontal mit dem entgegenkommenden VW einer 66-Jährigen. Die VW-Lenkerin verletzte sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Blechschaden auf circa 20.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Seniorin in Bus gestürzt

Eine 84 Jahre alte Frau ist am Dienstagnachmittag in einem Linienbus gestürzt und verletzt worden. Die Seniorin befand sich kurz vor 14 Uhr in einem Bus in der Neuffener Straße und war aufgrund der nächsten Haltestelle aufgestanden. Als der Bus anschließend im stockenden Verkehr anfuhr, stürzte die 84-Jährige gegen eine Trennscheibe und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Zur weiteren Behandlung und Versorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Nürtingen (ES): Unachtsam Straße überquert

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 13 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Europastraße. Der Junge wollte gegen 16.40 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarkts die Straße überqueren und übersah dabei offenbar den von rechts kommenden Volvo einer 27-Jährigen. Der 13-Jährige wurde in der Folge vom linken Außenspiegel des Pkw touchiert. Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte ihn vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (rn)

Dormettingen (ZAK): In Gegenverkehr geschleudert

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag auf der K 7132. Ein 25-Jähriger befuhr kurz vor 16.30 Uhr mit einem BMW 335 die Kreisstraße von Dotternhausen kommend in Richtung Dormettingen. Dabei verlor er in einer Rechtskurve kurz nach dem Ortsende Dotternhausen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem der BMW zunächst in den rechten Seitenstreifen geraten war und dort einen Leitpfosten beschädigt hatte, schleuderte der Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort prallte er gegen den entgegenkommenden Seat Ibiza eines 21-Jährigen. Eine ebenfalls entgegenkommende 63-Jährige hatte mit ihrem Opel Corsa noch eine Vollbremsung einleiten und ausweichen könnten, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu verhindern. Sowohl der BMW-Lenker als auch sein 41 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während der 41-Jährige vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, musste der 25-Jährige zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der BMW als auch der Seat wurden von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. (rn)

