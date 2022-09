Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 80-Jährige nach Verkehrsunfall vom 24. August verstorben

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Piebrockskamp, Ecke Schlägelstraße, am 24. August, erlag die beteiligte 80-jährige Radfahrerin am 2. September in einem Hammer Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.(hei)

Unserer ursprüngliche Pressemeldung vom 25.08.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/5304844

