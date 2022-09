POL-HAM: E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hamm-Pelkum (ots) - Eine 39-Jährige wurde bei einem Unfall auf der Weetfelder Straße am Donnerstag, 1. September, leicht verletzt. Gegen 7.55 Uhr war ein 50-Jähriger Hammer in seinem Nissan auf der Rathenaustraße unterwegs und bog nach rechts auf die Weetfelder Straße ab. Gleichzeitig fuhr eine 39-Jährige aus Hamm in ihrem VW auf der Weetfelder Straße in nördliche Richtung. Im Einmündungsbereich kam es zum ...

