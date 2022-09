Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 39-Jährige wurde bei einem Unfall auf der Weetfelder Straße am Donnerstag, 1. September, leicht verletzt.

Gegen 7.55 Uhr war ein 50-Jähriger Hammer in seinem Nissan auf der Rathenaustraße unterwegs und bog nach rechts auf die Weetfelder Straße ab. Gleichzeitig fuhr eine 39-Jährige aus Hamm in ihrem VW auf der Weetfelder Straße in nördliche Richtung.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 39-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der VW musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Weetfelder Straße gesperrt werden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell