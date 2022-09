POL-HAM: Mini bei Verkehrsunfallflucht beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - Ein 32 Jahre alter Ladendieb wurde am Mittwoch, 31. August, während seiner Flucht von der Polizei erwischt und vorläufig festgenommen. Gegen 14.10 Uhr entwendete er aus einem Discounter an der Kleinen Amtsstraße Bekleidung und Lebensmittel. Eine 33-jährige Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und sprach den Ladendieb an, der daraufhin wild um sich schlug und in Richtung Heessener Marktplatz ...

mehr