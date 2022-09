POL-HAM: 33 neue Gesichter bei der Polizei Hamm

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 31. August, gegen etwa 15.30 Uhr kam es an der Einfahrt des Anlieferungsparkplatzes des Allee-Centers am Richard-Matthaei-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen VW- Van-Fahrerin und einem 20-jährigen Pedelec-Fahrer. Der 20- Jährige befuhr den Parkplatz in östliche Richtung. Im Bereich der Ein-und Ausfahrt kollidierte er mit dem Van der 62-Jährigen, die von der ...

