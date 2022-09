Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwoch, 31. August, gegen etwa 15.30 Uhr kam es an der Einfahrt des Anlieferungsparkplatzes des Allee-Centers am Richard-Matthaei-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 62-jährigen VW- Van-Fahrerin und einem 20-jährigen Pedelec-Fahrer. Der 20- Jährige befuhr den Parkplatz in östliche Richtung. Im Bereich der Ein-und Ausfahrt kollidierte er mit dem Van der 62-Jährigen, die von der Hafenstraße auf den Parkplatz auffahren wollte. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 3300 Euro. (kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell