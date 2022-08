Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße - Fortschreibung

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße, in Höhe der Einmündung zum Langewanneweg, sind am Dienstagnachmittag (30. August) fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine 41-jährige Renaultfahrerin befuhr gegen 17.15 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung Werler Straße. In Höhe der Einmündung zum Langewanneweg kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, der von einem 18-jährigen Fahrschüler bewegt wurde. Dieser hatte zuvor die Richard-Wagner Straße in Richtung Alleestraße befahren und beabsichtigte, nach links auf den Langewanneweg abzubiegen. Der junge Erwachsene sowie seine 45-jährige Fahrlehrerin wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Während die Twingofahrerin sowie ein 8-jähriger Fahrzeuginsasse zur stationären Behandlung in ortsansässige Krankenhäuser transportiert werden mussten, konnte ein weiterer, 53-jähriger Beifahrer ebenfalls nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Alle Unfallbeteiligten und Geschädigten stammen aus Hamm.(es)

