Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße

Hamm-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Einmündung zum Langewanneweg sind am Dienstagnachmittag (30. August) mehrere Personen verletzt worden. Ein Renault-Twingo aus Hamm befuhr gegen 17.15 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung Werler Straße. In Höhe der Einmündung zum Langewanneweg kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte zuvor die Richard-Wagner Straße in Richtung Alleestraße befahren und beabsichtigte, nach links auf den Langewanneweg abzubiegen. Es wurden mehrere Fahrzeuginsassen in Krankenhäuser eingeliefert. Über die Anzahl der Verletzten und den Schweregrad der Verletzungen können bisher keine genauen Auskünfte erteilt werden. Ebenfalls kann die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht beziffert werden. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.(es)

