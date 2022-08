Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnung am Bockumer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte drangen am Montag, 29. August, zwischen 16 Uhr und 21.45 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Bockumer Weg ein.

Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten sämtliche Räume der Wohnung. Mit Schmuck, Uhren, einer Fotokamera und Bargeld als Diebesgut verließen sie das Gebäude in unbekannte Richtung.

Hinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

