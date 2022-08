POL-HAM: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Eine 42-Jährige wurde bei einem Unfall auf dem Caldenhofer Weg Ecke Dambergstraße am Samstag, 28. August, 12 Uhr, leicht verletzt. Die Hammerin war in ihrem Mercedes auf dem Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie wurde leicht verletzt ...

mehr