POL-HAM: Zeugen gesucht: Eine Leichtverletzte nach Unfall auf Caldenhofer Weg

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Samstag, 27. August, zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses am Rheinsberger Platz einen geparkten Nissan. An der linken Fahrzeugfront weist das Auto deutliche Lackbeschädigungen auf, zudem ist die linke Frontbeleuchtung gesplittert. Der Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem flüchtigen ...

