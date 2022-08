POL-HAM: Unfallflucht am Rheinsberger Platz

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Montag, 29. August, gegen 2.15 Uhr, eine Mülltonne an einer Bushaltestelle auf der Hohenhöveler Straße in Brand. Der Abfallbehälter war bei Eintreffen der Polizeibeamten bereits runtergebrannt, so dass die Feuerwehr nicht ausrücken musste. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise zu dem oder den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm ...

