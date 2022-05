Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Rauchentwicklung in einem Wohnhaus aufgrund technischen Defekts an der Heizung

Berndorf (ots)

Am 17.05.2022 gegen 14:12 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizeiinspektion Daun über eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Berndorf informiert.

Gemeinsam mit der Feuerwehr wurde die Örtlichkeit durch die Beamten aufgesucht. Es wurde festgestellt, dass glücklicherweise zu keinem Brand gekommen und dass weder Personen- noch Sachschaden entstanden war.

Aufgrund eines technischen Defekts an der Heizungsanlage war es lediglich zu einer Rauchentwicklung gekommen. Nach Lüftung des Wohnhauses konnte der technische Defekt durch einen Heizungsmonteur behoben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell