Wittlich (ots) - Am Montag, den 14.03.2022 wurde im Zeitraum von 08:00 - 12:30 Uhr eine Fassadenplatte an der Schloßgalerie, offenbar mutwillig, beschädigt. Es wurde ein Strafverfahren hinsichtlich einer Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: ...

