POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kann Hinweise zu den Dieben geben?

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Dieben.

Am 19. Mai entwendeten sie Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Die Tatverdächtige verstaute das Diebesgut in einem Rucksack. Am Ausgang des Geschäftes übergab sie diesen an einen weiteren unbekannten Tatverdächtigen. Anschließend verließen beide nacheinander das Geschäft.

Das Amtsgericht Dortmund hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hr)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/86225

