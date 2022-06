Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht flüchtigen Pkw #polsiwi

Freudenberg- Niederndorf (ots)

Am Montag (13.06.2022) ist es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dirlenbacher Straße im Bereich der Bushaltestelle "In der Vollmersbach" in Niederndorf gekommen.

Im Bereich der Haltestelle lief ein 6-jähriges Mädchen auf die Fahrbahn und stieß mit einem vorbeifahrenden Pkw zusammen. Das Mädchen verletzte sich dabei am Knie. Der Pkw soll seine Fahrt unvermittelt fortgesetzt haben.

Zeugenangaben nach könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen roten oder einen blauen Pkw gehandelt haben. Im Fahrzeuginneren sollen zwei Männer gesessen haben, die nicht weiter beschrieben werden können. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bereits übernommen.

Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen und insbesondere zu dem flüchtigen Pkw machen? Die Polizei bittet Zeugen sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

