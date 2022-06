POL-SI: Projekt Sichere Innenstadt- Polizei Siegen, Bundespolizei und Ordnungsamt führten erneut Kontrollen durch #polsiwi

Siegen (ots) - Eine 37-Jährige ist am vergangenen Donnerstag (09.06.2022) mit ihrem Fahrrad im Stockweg in Siegen gestürzt und hat sich dabei verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13:15 Uhr den Stockweg, als sie verkehrsbedingt vor einer roten Ampel halten musste. Der vor ihr stehende PKW blinkte links, um in die Breite Straße abzubiegen. Nachdem die ...

