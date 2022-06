Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrerin weicht Auto aus und stürzt - Autofahrer gesucht - #polsiwi

Siegen (ots)

Eine 37-Jährige ist am vergangenen Donnerstag (09.06.2022) mit ihrem Fahrrad im Stockweg in Siegen gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 13:15 Uhr den Stockweg, als sie verkehrsbedingt vor einer roten Ampel halten musste. Der vor ihr stehende PKW blinkte links, um in die Breite Straße abzubiegen. Nachdem die Ampel auf Grün sprang, fuhr die 37-Jährige rechts an dem BMW vorbei, um geradeaus in den Billweg einzubiegen.

Beim Abbiegevorgang scherte der PKW jedoch kurz nach rechts aus. Die Frau musste ausweichen, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Bei dem Sturz erfasste der schwarze BMW X3 die Radfahrerin am Ellbogen. Anschließend entfernte sich der Autofahrer.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den Autofahrer und weitere Zeugen, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

