POL-WE: Goldkette geraubt + Geldautomaten geknackt

14.07.2022

Friedberg: Goldkette geraubt

Ein Räuber hat am Mittwochnachmittag in der Fauerbacher Straße einem Senioren gewaltsam dessen Goldkette vom Hals gerissen. Der Täter flüchtete.

Was war geschehen? Gegen 14.45 Uhr war der 78-Jährige zu Fuß in Höhe des Tegut in der Fauerbacher Straße unterwegs, als von hinten jemand nach seiner Goldkette mit Teufelanhänger griff ihm diese vom Hals riss. Als sich der Geschädigte umdrehte, war der Täter bereits einige Meter entfernt. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Kreisverkehr / Gebrüder-Lang-Straße.

Der Senior erkannte den Flüchtenden als einen Mann, der ihn wenige Minuten zuvor bereits im Bereich Haingraben / Postbank angesprochen- und das zersplitterte Display seines Smartphones gezeigt hätte. Bei dem Täter soll es sich den Angaben zufolge um einen etwa 170 cm großen und schlanken jungen Mann im Alter von unter 30 Jahren gehandelt haben. Er hatte dunkle, kurz-gelockte Haare, einen gebräunten Teint sowie einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer hellen, kurzen Hose und Turnschuhen. Zudem habe er in einer ausländischen Sprache gesprochen.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen Raubes. Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Die Beamten fragen: Hat jemand die Tat beobachtet? Wem ist der Tatverdächtige auf seiner anschließenden Flucht begegnet? Wer kann anderweitig Hinweise zur beschriebenen Person machen?

Wölfersheim: Geldautomaten geknackt

Bislang Unbekannte versuchten im Ortsteil Berstadt in der Nacht zu Donnerstag (14.7.22) gewaltsam, an den Inhalt eines Geldautomaten zu gelangen. Da dies den Tätern offensichtlich nicht gelang, flüchteten sie noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen vom Tatort in der Licher Straße.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Licher Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wem sind die Kriminellen bei ihrer anschließenden Flucht begegnet? Hatte jemand die Tat gar beobachten können?

