POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Dieben. Am 19. Mai entwendeten sie Parfum aus einem Drogeriemarkt an der Ahlener Straße. Die Tatverdächtige verstaute das Diebesgut in einem Rucksack. Am Ausgang des Geschäftes übergab sie diesen an einen weiteren unbekannten Tatverdächtigen. Anschließend verließen beide ...

mehr