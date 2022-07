Rottweil (ots) - Die Polizei hat am Sonntag gegen 7 Uhr einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Eine Zeugin informierte die Beamten, dass ein alkoholisierter Mann nach einem Spielothek Besuch in sein Auto gestiegen und weggefahren sei. Die Polizei traf den 39-jährigen Hyundai-Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille, ...

