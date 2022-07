Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (24.07.2022)

Rottweil (ots)

Die Polizei hat am Sonntag gegen 7 Uhr einen betrunkenen Autofahrer erwischt. Eine Zeugin informierte die Beamten, dass ein alkoholisierter Mann nach einem Spielothek Besuch in sein Auto gestiegen und weggefahren sei. Die Polizei traf den 39-jährigen Hyundai-Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille, worauf der Mann eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell