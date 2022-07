Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht (24.07.2022)

Oberndorf (ots)

Ein 63- jähriger Rollerfahrer ist am Sonntag gegen 17 Uhr mit seinem Roller von Boll nach Bochingen auf der Landesstraße 415 im Kreisverkehr, Ortseingang Bochingen, gestürzt. Der Mann setzte mit dem Ständer des Rollers auf der Fahrbahn auf und stürzte dadurch beim Einfahren in den Kreisverkehr. Das DRK versorgte seine Verletzungen und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus nach Oberndorf. Es entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell