POL-BI: Unbekannter flüchtet mit gestohlenem Fahrrad - Wer hat das Rad gesehen?

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unter Gewaltanwendung stahl ein Täter in den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 21.07.2022, ein verschlossenes Mountainbike.

Um 02:05 Uhr bemerkte ein Zeuge eine Person, die an der Hermann-Kleinewächter-Straße das Schloss eines dort abgestellten Fahrrades aufbrach. Der Zeuge rief sofort die Polizei und gab die Fluchtrichtung des Fahrraddiebes durch. Es gelang dem Täter mit seiner Beute die Flucht in Richtung eines Supermarktes an der Teutoburger Straße.

Die Eigentümerin des Rades, eine 52-Jährige aus Kempten, hatte es Mittwochabend gegen 22:00 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Fahrradständer gesichert.

Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein lila/ violett-rotes Mountainbike Scott Modell M 35.

Der Zeuge konnte den Täter als circa 180 cm groß, mit schwarzen Haaren, dünn und eventuell mit einer dunklen roten Jacke bekleidet beschreiben.

Zeugen werden gebeten Hinweise an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu melden.

