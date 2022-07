Polizei Bielefeld

POL-BI: Achte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld nach einem Tötungsdelikt in Kalletal

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lippe / Kalletal / Brieskow-Finkenheerd - Fahndungserfolg - flüchtiger Beschuldigter im Fall des Tötungsdeliktes vom 18. Juni 2022 festgenommen

Nachdem es den Beamten der Mordkommission "Weser" durch intensive Ermittlungen gelungen war, den Aufenthaltsort des Beschuldigten Elchin A. zu lokalisieren, konnte er gestern am späten Abend im brandenburgischen Brieskow-Finkenheerd nahe der polnischen Grenze festgenommen werden.

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am 18. Juni 2022 einen 39-jährigen Mann aus Rinteln in Kalletal im Schlaf mit einem Axthieb getötet und anschließend seine frühere Freundin vergewaltigt zu haben. Bei einer Kontrolle in Rinteln gelang ihm - zumindest vorübergehend - die Flucht.

Die Festnahme erfolgte durch Spezialeinsatzkräfte der brandenburgischen Polizei. Hervorzuheben ist die außerordentlich gute Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Polizeibehörden der beiden Länder. Darüber hinaus stand die Staatsanwaltschaft Detmold im engen Austausch mit den polnischen Strafverfolgungsbehörden, die für den vermuteten Fall eines Aufenthaltes des Beschuldigten im benachbarten polnischen Grenzgebiet vorbereitet und ebenfalls zum Zugriff bereit waren.

Der Beschuldigte wird im Verlaufe des Tages nach Detmold verbracht und dort der Haftrichterin des Amtsgerichts Detmold vorgeführt werden, die ihm dann den bereits bestehenden Haftbefehl wegen Mordes verkünden wird.

Meldung vom 18.06.2022 - 17:10 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5251368 Meldung vom 20.06.2022 - 13:01 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5252514 Meldung vom 21.06.2022 - 16:29 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5254099 Meldung vom 21.06.2022 - 20:48 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5254164 Meldung vom 22.06.2022 - 14:23 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5254958 Meldung vom 23.06.2022 - 13:52 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5255967 Meldung vom 23.06.2022 - 23:29 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5256315 Meldung vom 27.06.2022 - 16:58 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/5259060

