POL-BI: Fünfte Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld nach einem Tötungsdelikt in Kalletal

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A 33 / Paderborn - Gerade rechtzeitig schaffte es ein Paar, am Sonntagnachmittag, 19.06.2022, Dank Polizeibegleitung in ein Paderborner Krankenhaus, wo ihr Baby wohlbehalten das Licht der Welt erblickte. Autobahnpolizilsten der Polizei Bielefeld fuhren auf der A 33 in Fahrtichtung Brilon, als sie in einer Baustelle von einem Pkw mit erhöhter Geschwindigkeit überholt wurden. Die ...

