POL-KN: (Oberndorf am Neckar /Lkr. Rottweil) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (16.04.2022)

Zu einem Unfall zwischen einem 52- jährigen Radfahrer und einem 21-jährigen Autofahrer ist es am Samstag gegen 19 Uhr an der Einmündung der Steigstraße und der Lindenbühlstraße gekommen. Der Radler wurde hierbei leicht verletzt. Der Fahrer des Daimler war auf der Lindenbühlstraße unterwegs, als er an der Einmündung mit seiner C-Klasse nach links in die Steigstraße einbog und dabei mit dem Trekkingradfahrer zusammen stieß, der von der Steigstraße kam. Bei dem Unfall zog sich der Radler einige Schürfungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zu einer ambulanten Behandlung in eine Klinik. Er hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Sachschaden wird von der Polizei über 1000 Euro geschätzt.

