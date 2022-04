Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) VW Golf beschädigt und einfach weggefahren - Zeugen gesucht (16.04.2022)

Schramberg (ots)

Rund 2000 Euro Sachschaden sind die Bilanz einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum von Samstagnachmittag, 14.15 Uhr bis 15.30 Uhr, bei einem Lebensmittelmarkt in Sulgen oder einem Discounter in Aichhalden ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer stieß hierbei gegen die linke Fahrzeugseite des geparkten VW Golf. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell