POL-BI: Gemeinsame Öffentlichkeitsfahndung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld nach einem Tötungsdelikt in Kalletal.

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Eine angetrunkene Autofahrerin war anderen Autofahrern am Mittwochmittag, 15.06.2022, bereits kurz vor einem Unfall in Höhe der Kunsthalle aufgefallen. Streifenbeamte endeckten sie in Nähe der Unfallstelle, wo sie zunächst nur kurz gestoppt hatte. Eine 52-jährige Bielefelderin war gegen 13:00 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Artur-Ladebeck-Straße stadtauswärts unterwegs. In ...

