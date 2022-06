POL-BI: Siebte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld nach einem Tötungsdelikt in Kalletal

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / A2 und A44 - Beamte der Autobahnpolizei und des Verkehrsdienstes führten zu Ferienbeginn, am Samstag, 25.06.2022, Kontrollen an den Raststätten Lipperland Süd und Biggenkopf durch mit dem Ziel, dass alle Reisenden sicher an ihrem Urlaubsort ankommen. An diesem Tag standen Pkw mit Anhänger oder Wohnwagen, sowie Wohnmobile im Fokus ...

