Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub auf Tankstelle

Bielefeld (ots)

CS / Bielefeld / Schildesche - Am Samstag Abend, den 25.06.2022, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Jöllenbecker Straße. Der Täter erbeutete Geld und konnte unerkannt flüchten. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Gegen 19:56 Uhr informierte ein 40-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei per Notruf über einen Überfall auf die Tankstelle, in der er tätig ist. Der Mitarbeiter schilderte, dass eine schwarz gekleidete Person plötzlich hinter ihm stand, als er die Tageseinahmen zählte, und ihn mit einer Waffe bedrohte. Der Täter verlangte die Herausgabe des Bargeldes, welches der Mitarbeiter an den Täter übergab. Daraufhin flüchtete der Täter laut Zeugenaussagen in Richtung Westerfeldstraße. Der Unbekannte wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- männlich, - 175 -185 cm groß, - komplett schwarz gekleidet (schwarze Kapuze, evtl. schwarze Kappe), - ca. 75 - 80 kg schwer, - führte eine schwarze Tasche (Art: Laptoptasche) mit sich.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521 545 - 0.

