POL-BI: Verdacht einer Amoktat - Durchsuchung beendet

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Am Freitagmittag, 24.06.2022, wurde die Leitstelle der Polizei Bielefeld über Schussgeräusche am Berufskolleg Senne informiert. Eine tatverdächtige Person konnte durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Es wurde niemand verletzt. Die Leitstelle der Polizei wurde gegen 12:00 Uhr über Schussgeräusche in einem Schulgebäude in der Straße An der Rosenhöhe informiert. Die ...

