Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aggressiver Ladendieb

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein Ladendieb am Dienstagabend eingehandelt. Der 20-jährige Mann, wurde kurz vor 22 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße erwischt, als er "lange Finger" machte. ER verstaute mehrere Artikel an seinem Körper und versuchte diese an der Kasse vorbei zu schmuggeln. Daraufhin wurde er durch das Sicherheitspersonal auf die Tat angesprochen und in deren Büro begleitet. Dort wurde der 20-Jährige renitent und schlug und trat zielgerichtet nach den beiden Sicherheitsmitarbeitern. Diese konnten ihn überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 20-Jährige erhielt Hausverbot, sowie eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. |elz

