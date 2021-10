Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos zerkratzt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Auto in der Königsberger Straße beschädigt. Der blaue VW Golf stand zwischen Montag 20:30 Uhr und Dienstag, 12 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Die unbekannten Täter zerstachen den hinteren rechten Reifen und zerkratzten die Fahrertür. Schon in der Nacht zuvor wurde ebenfalls ein blauer VW Golf beschädigt. Hier wurden der vordere linke Reifen zerstochen und die Motorhaube zerkratzt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es zurzeit nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 396-2250 mit der Polizei Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

