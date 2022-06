POL-BI: Polizisten kontrollieren Reiseverkehr und haben wenig zu beanstanden

Bielefeld (ots) - CS / Bielefeld / Schildesche - Am Samstag Abend, den 25.06.2022, kam es zu einem Raub auf eine Tankstelle an der Jöllenbecker Straße. Der Täter erbeutete Geld und konnte unerkannt flüchten. Es kamen keine Personen zu Schaden. Gegen 19:56 Uhr informierte ein 40-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei per Notruf über einen Überfall auf die Tankstelle, in der er tätig ist. Der Mitarbeiter schilderte, dass eine schwarz gekleidete Person ...

