Polizei Aachen

POL-AC: Verfolgungsfahrt über die B 258 - Mann ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Nordeifel/Aachen (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (02.02.2022) kurz nach Mitternacht ein Autofahrer auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Roetgen fuhr.

Auf Anhaltezeichen der Beamten reagierte der Autofahrer nicht, gab weiter Gas und fuhr teils in Schlangenlinien über die B 258 in Richtung Autobahn-Anschlussstelle Lichtenbusch davon. Im Verlauf seiner Fahrt missachtete er auch mehrere rote Ampeln und gefährdete an der Kreuzung (Monschauer Str./ Raafstr.) ein anderes Fahrzeug. Auf der A 44 in Richtung Aachener Kreuz verlor sich seine Spur dann zunächst. Ermittlungen führten kurze Zeit später jedoch zur Wohnung des 32-jährigen Fahrers.

Er stand unter dem Einfluss von Alkohol und Amphetaminen und hat keine gültige Fahrerlaubnis - eine Blutprobe wurde angeordnet. In dem Auto fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, unter Drogen und wegen Verkehrsgefährdung verantworten. (pw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell