POL-LIP: Lage. In Jugendtreff eingebrochen.

Zwischen Freitag und Sonntag (03. - 05.06.2022) brachen Unbekannte in einen Jugendtreff in der Breiten Straße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie ein Kellerfenster einschlugen. Im Jugendtreff beschädigten sie einen Fernseh- und einen PC-Bildschirm. Um in weitere Räumlichkeiten zu gelangen, zerstörten sie zusätzlich zwei weitere Scheiben. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise zum Einbruch unter 05231 6090.

