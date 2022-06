POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen. Durstige Diebe plündern Kiosk im Vogelpark.

Lippe (ots) - Zwischen Freitag- und Samstagabend (03./04.06.2022) versuchten bislang Unbekannte in eine Gaststätte in der Straße "Kreuzkrug" einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster sowie an einer Tür, gelangten jedoch nicht ins Gebäude. Hinweise zum Einbruchsversuch richten Sie bitte unter 05231 6090 an das ...

mehr