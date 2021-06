Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Wochenende im Dauereinsatz

Köln (ots)

Das vergangene, ereignisreiche Wochenende (26./27. Juni) war durch mehrere Gewaltdelikte geprägt. Neben Taten am Kölner Hauptbahnhof, wurden körperliche Konflikte auch in der S-Bahnlinie 12 ausgetragen. Die Bundespolizei stellte alle Tatverdächtigen und leitete diverse Strafverfahren ein.

Bereits in der Nacht zu Samstag 26.06.2021 kam es in der S12 auf Höhe Köln-Ehrenfeld zu einer Bedrohung mit einem Teppichmesser. Nachdem ein 35-Jähriger im Zug nach etwas Kleingeld fragte, lehnte ein 43-jähriger Kölner ab. Es entwickelte sich ein Streitgespräch inmitten der Bahnreisende plötzlich ein Messer aus seiner mitgeführten Tasche zog und den Bittsteller bedrohte. Dieser wandte sich hilfesuchend an den Triebfahrzeugführer. Die alarmierte Bundespolizei klärte die Situation auf, stellte das Teppichmesser sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen "Bedrohung". Im weiteren Verlauf des Tages schlug ein alkoholisierter 34-Jähriger nach kurzem Streitgespräch einer Frau im Kölner Hauptbahnhof mit der Faust ins Gesicht. Mit Nasenbluten musste sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Gegen 19:20 Uhr dann der nächste Einsatz: Im Rahmen einer Fahrkartenkontrolle in der S12 würgte ein erst 15-jähriger Marokkaner aus einer verbalen Streitigkeit heraus einen Prüfdienstmitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Im Zuge des Streits setzte ein anderer Prüfdienstmitarbeiter nach mehrfacher Androhung Tierabwehrspray ein. Die Bundespolizei schritt ein, sorgte für eine Trennung der Beteiligten und fertigte Strafanzeigen.

Am Sonntagmittag (27.06.2021) schlugen und traten ein Mann und eine Frau aus dem Obdachlosenmilieu auf einen 34-jährigen Wohnungslosen ein, auch als dieser schon am Boden lag. Die Bundespolizei nahm die zwei Tatverdächtigen vorläufig fest und fertigte hier eine Strafanzeige wegen "gefährlicher Körperverletzung". Am Abend gegen 19:20 Uhr dann der nächste Einsatz: Ein 54-jähriger Kroate bespuckte eine Frau aus Niederkassel, nachdem sie ihm ein Getränk angeboten hatte. Nach einem kurzen Streitgespräch trat er ihr mit voller Wucht in den Genitalbereich und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Heute soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

