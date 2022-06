Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Musikinstrumente gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (02./03.06.2022) verschafften sich unbekannte Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Hansastraße, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren stiegen sie durch das Aufhebeln einer weiteren Tür in ein Büro ein und entwendeten hier zwei Posaunen der Marken "Yamaha" und "Bach Stradivarius" in einem braunen Instrumentenkoffer im Wert von ca. 6.500 Euro. Die Einbrecher durchwühlten auf der Suche nach weiterem Diebesgut außerdem einen Nebenraum, wurden jedoch nicht fündig. Mit den Musikinstrumenten flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Zeuginnen oder Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzen sich bitte mit ihren Hinweisen mit dem Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090, in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell