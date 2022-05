Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.05.2022.

Wolfenbüttel

Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Wolfenbüttel, 30.05.2022, 13:00 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand haben zur Tatzeit zwei Männer an der Wohnungstür einer Seniorin geklingelt. Nachdem die Frau die Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses geöffnet hatte, sei an ihrer Wohnungstür nur noch ein Tatverdächtige erschienen und habe unter dem Vorwand, das Wasser in der Wohnung kontrollieren zu wollen, einen Einlass begehrt.

Die Frau habe daraufhin den Mann in ihre Wohnung gelassen und mit diesem zusammen die Wasserhähne sowohl in der Küche als auch im Bad betätigt.

Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck und Bargeld fest. Der Wert der Beute wird mit ca. 600 Euro angegeben. Während der Tatbegehung habe sich offensichtlich die zweite Person einen widerrechtlichen Zugang in die Wohnung verschafft und in einem unbemerkten Zeitpunkt die Gegenstände entwendet.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 35 Jahre bis 45 Jahre, ca. 1,75 cm, dunkle Augen, dunkle krause kurz geschnittene Haare, Sprache: akzentfreies Deutsch.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, nicht auf diese Betrugsmasche hereinzufallen. Weitere Informationen erhalten sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/.

