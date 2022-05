Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 31.05.2022:

Peine (ots)

Paketstation in Peine aufgebrochen

Über das vergangene Wochenende haben unbekannte Personen Fächer einer Paketstation an der Peiner Schäferstraße aufgebrochen. Mutmaßlich mit einem Hebel sind mehrere Fächer gewaltsam geöffnet worden. Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht gesagt werden, ob die Fächer belegt und etwas gestohlen wurde. Die Polizei bittet darum, dass Zeugen sich melden.

Diebstahl von Kindergarten Baustelle

Am Morgen des 30.05. wurde festgestellt, dass von der Baustelle des neuen Kita Gebäudes in Edemissen mehrere Starkstromkabel gestohlen worden sind. Unbekannte öffneten den Bauzaun und gelangten auf diesem Wege auf die Baustelle. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Unfall zwischen Auto und Fahrrad

Gegen 16:30 Uhr am 30.05. übersah eine 23-jährige Citroën-Fahrerin beim Einfahren in die Braunschweiger Straße in Peine eine 61-jährige Radfahrerin. Die Autofahrerin kam aus der Görlitzer Straße und kollidierte mit der bevorrechtigten Fahrradfahrerin. Diese stürzte durch den Zusammenstoß und wurde vorsorglich ins Klinikum Peine eingeliefert. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell