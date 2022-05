Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl 27.05.2022, 00:00 Uhr bis 27.05.2022, 12:30 Uhr Ein Trekkingrad der Marke Staiger (Texas) in schwarz-orange wurde in der oben angegebenen Zeit durch unbekannte Täter am Schloßplatz entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und hat einen Wert von ca. 650 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern können ...

