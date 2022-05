Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 28. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrraddiebstahl

27.05.2022, 00:00 Uhr bis 27.05.2022, 12:30 Uhr

Ein Trekkingrad der Marke Staiger (Texas) in schwarz-orange wurde in der oben angegebenen Zeit durch unbekannte Täter am Schloßplatz entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und hat einen Wert von ca. 650 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern können an die Polizei Wolfenbüttel gerichtet werden (Tel. 05331-9330).

Schöppenstedt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

26.05.2022, 16:00 Uhr bis 27.05.2022, 10:00 Uhr

In der Schulstraße wurde vermutlich durch einen vorbeifahrenden Lkw ein Kabelverteilerschrank touchiert und beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise können an die Polizeistation Schöppenstedt, Tel. 05332-946540 gerichtet werden.

