Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 75-jährige Mercedes-Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde eine 75-jährige Mercedes-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 2. September auf der Werler Straße. Gegen 17 Uhr befuhr die 75-Jährige die Werler Straße in der Nähe des Heidewegs in südlicher Richtung und kam von der Fahrbahn nach rechts ab. Sie stieß dabei gegen einen auf dem Seitenstreifen geparkten VW Up und danach gegen eine Grundstücksmauer. Der VW Up wurde durch die Kollision auf die gegenüberliegende Fahrbahn geschleudert; ein geparkter Audi wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die 75-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus geliefert, wo sie stationär behandelt wird. Der Führerschein der 75-Jährigen wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 12.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell