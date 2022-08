Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall - Kradfahrer verletzt

Welver (ots)

Am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stocklarner Straße zwischen den Ortschaften Stocklarn und Berwicke. Ein 21-jähriger Kradfahrer aus Hamm fuhr mit seiner Honda in Richtung Berwicke und kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte mit seinem Krad, verletzte sich und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.(dk)

