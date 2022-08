Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall - Fahrradfahrerin verletzt

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, 25.08.2022, gegen 14.00 Uhr, kam es im Bereich der Kreuzung Weingarten und Hasenfang zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Lippstadt fuhr mit seinem Toyota die Straße Weingarten in Richtung Osten und beabsichtigte, nach links in die Straße Hasenfang abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kommt ihm eine 55-jährige Radfahrerin entgegen. Es kommt zu einer Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Die Lippstädterin stürzt mit ihrem Fahrrad und wird verletzt in ein Krankenhaus gebracht.(dk)

